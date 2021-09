The Mexican Heritage Society Royal Court 2021 includes Miss Preciosa Savanah Magana, from left, Tiny Miss Anslee Reina Esqueda-Guy, Young Miss Natalie Padron, Junior Miss Valeria Alfaro, Miss Crystal Figueroa, Little Miss Analia Bermudez, Petite Miss Jennika Triana and Mr. Jovencito Rodrigo Rosales.

The annual Mexican Heritage Society’s Fiesta 53 was held Sept. 11 at the Robert A. “Bob” Bowers Civic Center.